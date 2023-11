Diskussion in Moers Die Freiheit, selbstbestimmt zu sterben

In der Schweiz und den Niederlanden ist es schon lange möglich, seit 2020 darf jetzt auch bei uns jeder erwachsene Mensch, unabhängig von seinem Alter und seinem Gesundheitszustand, selbstbestimmt sterben, und dabei auch Hilfe annehmen. Das Gesetz scheint klar zu sein, dennoch gibt dazu noch viele Bedenken. Welche das sind, darüber diskutierten vor knapp hundert meist älteren Besuchern die pensionierte Realschullehrerin für Mathematik und Religion Anne Schneider und die Direktorin des Neukirchener Erziehungsvereins Annegret Puttkammer in der Evangelischen Stadtkirche in Moers.