Nahversorgung in Moers Netto eröffnet modernisierte Filiale

In Moers feiert der Marken-Discounter Netto am 19. September die Wiedereröffnung der Filiale an der Düsseldorfer Straße 491. Kundinnen und Kunden finden dort dann frisches Obst und Gemüse, Brot- und Backwaren, Molkereiprodukte, Fleisch- und Wurstwaren sowie zahlreiche Drogerieartikel. Das Unternehmen spricht von insgesamt mehr als 5000 Artikeln mit Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität. Rund 800 Quadratmeter groß soll die neue Verkaufsfläche sein. Für Kunden, die Wert auf Bio-Lebensmittel legen, bietet der Markt bis zu 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst. Netto als einer der größten Bio-Händler bundesweit und Vorreiter in der Discountlandschaft mit der größten Auswahl an Getränken in umweltverträglicheren Mehrwegverpackungen setze dabei verantwortungsbewusst auf nachhaltige Produktalternativen, heißt es. Zusätzlich trügen mehr als 390 Netto-Eigenmarkenprodukte das Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF. An dem Logo erkennen Kunden auf den ersten Blick ein nachhaltigeres Produkt, das die vom WWF anerkannten Standards (EU-Biosiegel, MSC, FSC oder Blauer Engel) erfüllen und entsprechend durch unabhängige Prüforganisationen zertifiziert wurde. Umweltfreundlichere Mehrwegflaschen, mobile, sichere Bezahlalternativen mit Karten oder Smartphone sowie 90 Parkplätze machten das Nahversorgungsangebot an der Düsseldorfer Straße komplett, teilt Netto mit. Bis zum 20. Dezember können Kunden mit ihren Kassen- und Pfandspenden dort dann auch Vereine aus ihrer Region unterstützen. Und so geht‘s: Mit den beiden Worten „Einfach aufrunden“ kann in allen Netto-Filialen der Einkaufsbetrag an der Kasse auf den nächsten Zehn-Cent-Betrag aufgerundet und somit 1 bis 10 Cent für den begünstigen Verein gespendet werden. Zusätzlich ist eine Spende des Pfandbons per Button am Pfandautomaten möglich. Info: www.netto-online.de/vereinsspende