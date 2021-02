Orden für soziales und karnevalistisches Engagement in Moers : Landtag ehrt Dirk Möwius

Orden für soziales und karnevalistisches Engagement in Moers

Ziemlich jeck und total sozial: Dirk Möwius, Redaktionsleiter der Rheinischen Post in Geldern, beim Moerser Nelkensamstagszug im Jahr 2019. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers/Düsseldorf Zum neunten mal zeichnet der Landtag Ehrenamtler für ihre Verdienste um das Karnevalsbrauchtum aus. Möwius wird mit dem Orden „Würdigung des Brauchtums“ ausgezeichnet.

„Mit dieser Ehrung würdigt der Landtag die sozialen Verdienste von Karnevalistinnen und Karnevalisten“, gratuliert der Präsident des Landtags, André Kuper. „Dirk Möwius ist eine gute Seele des Karnevalbrauchtums. Er hat sich in vielfältiger Weise für seinen Verein eingesetzt. Der Karneval und seine Aktiven bereiten den Menschen viel Freude.“

Da in diesem Jahr eine Ehrung im Parlament nicht möglich ist, überreichen Mitglieder der Karnevalsverbände den Geehrten Urkunde sowie den Orden des Landtags. Über Dirk Möwius heißt es in der Laudatio des Regionalverbandes Linksrheinischer Karneval: „Am 22. Februar 1993 wurde er Mitglied der Moerser Karnevalsgesellschaft Humorica 69 und dort in der Session 1993/94 zum Senator ernannt. Dem Senat ist er bis heute verbunden.“