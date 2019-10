Digitaler Adventskalender : „Adventfinum“ geht in die zweite Runde

Philipp Domagala, Lennart Fischer und Simon Jäschke vom Gymnasium Adolfinum legen ihren digitalen Adventskalender nach der Premiere im vergangenen Jahr erneut auf.

Dazu brauchte es jedoch erst einmal eine Menge Vorarbeit. So musste zum Beispiel eine entsprechende interaktive Website mit einem unkomplizierten Zugang für die Aktionsteilnehmer geschaffen werden. Diese Aufgabe übernahm Lennart. Dann galt es, die Frage zu klären, was es hinter den Kalendertürchen zu gewinnen geben sollte. Also machten sich die drei auf die Suche nach spendenfreudigen Sponsoren. „Das war anfangs nicht leicht“, erinnert sich Philipp Domagala. „Bei jedem potentiellen Sponsor mussten wir unsere Idee wieder neu erklären.“ Die dritte Hürde bestand schließlich darin, genügend Teilnehmer zu finden, die bereit waren, für drei Euro einen Zugangscode zu dem Kalender zu erwerben. Doch alles gelang. Als der Kalender ins Netz ging, hatten die drei diverse Sach- und Aktionspreise, sowie zahlreiche Einkaufsgutscheine im Wert von rund 4500 Euro gesammelt, und von den insgesamt 2000 zur Verfügung stehenden Codekarten konnten immerhin 1800 verkauft werden.

Codekarten Die in diesem Jahr insgesamt 3500 aufgelegten Codekarten für „Adventfinum“ sind ab Mitte November zum Preis von jeweils drei Euro im Gymnasium Adolfinum erhältlich. Der Erlös soll erneut zur Erweiterung der digitalen Ausstattung in der Schule verwendet werden.

Schulen in Moers : Digi-Adventskalender am Adolfinum

Und so funktioniert das Ganze: Jeder Teilnehmer erhält mit dem Kauf einer Codekarte den Zugang zu seinem ganz persönlichen digitalen Adventskalender. Hinter jedem Türchen befindet sich auf jeden Fall ein Gedicht und ein Rätsel und hinter einigen auch ein attraktives Geschenk. Der Zugang erfolgt entweder mit dem Smartphone durch das Einscannen eines auf der Karte aufgedruckten QR-Codes oder am Computer über die Eingabe adventfinum.de. In beiden Fällen öffnet sich jeweils eine Maske, in die man anschließend die fünfstellige Buchstabenfolge seiner Karte eingeben kann. Zum Öffnen der Türchen braucht es dann nur einen Klick. Viel Spaß!