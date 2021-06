Ortsparteitag in Moers : Dietmar Meier führt die FDP in Moers

Dietmar Meier ist seit 2017 Mitglied in der FDP. Foto: FDP Moers

Moers Der Unternehmer erhielt auf dem Ortsparteitag mehr als 90 Prozent der Stimmen. Seine Stellvertreter sind der 26-jährige Constantin Borges, seit November 2020 Mitglied des Kreistages, und der 20-jährige Vorsitzende der Jungen Liberalen, Henrik Stachowicz.

Dietmar Meier ist neuer Vorsitzender der Liberalen in Moers. Seit 2020 einer von zwei stellvertretenden Vorsitzenden bewarb er sich am 17. Juni auf dem ordentlichen Parteitag der Freien Demokraten um die Chefposition. „Unsere Stadtpolitik braucht mehr liberale Ansätze“, bekräftigte Meier in seiner Vorstellungsrede. Er sei bereit dazu, die FDP „gemeinsam mit einem starken Team zu neuer Stärke zu führen.“ Die FDP sei in Moers wichtig. „Selbstzufriedenheit darf keinen Einzug halten. Moers hat viel Modernisierungspolitik nötig“, erklärte der 55-jährige Unternehmer. Auch betonte Meier, der mit über 90 Prozent der Stimmen als neuer Parteichef gewählt wurde, er wolle den Erneuerungs- und Verjüngungskurs seiner Partei weiter fortsetzen.

Dass er dabei den Rückhalt der Parteimitglieder hat, sei spätestens nach den Wahlen der stellvertretenden Parteivorsitzenden geklärt gewesen, berichten die Liberalen in einer Pressemitteilung: Der 26-jährige Constantin Borges, seit November 2020 Mitglied des Kreistages, und der 20-jährige Vorsitzende der Jungen Liberalen, Henrik Stachowicz, wurden ohne Gegenstimmen zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Constantin Borges will „seine Erfahrung beim Thema Kampagnen-Organisation in die Vorstandsarbeit“ einbringen. Stachowicz betonte die Rolle der FDP Moers als klare, aber konstruktive Opposition: „Wir wollen ehrlich und im Klartext kritisieren, aber immer im gleichen Atemzug auch unsere Vorschläge machen. Das macht uns als Liberale stark.“ Als Beisitzer wurde der Vorsitzende des Beirates für Menschen mit Behinderung, Karl Rudolf Slavernik, und als Beisitzerin die 22-Jährige Betriebswirtin Pia Löw mit großer Mehrheit gewählt. Die Schriftführung übernimmt Marc Ludwig.

Das Programm der letzten Stadtratswahl wolle man weiter mit FDP-Ratsmitglied Martin Borges vertreten. So habe man bereits in den ersten Monaten bei der Ratsarbeit „viele wichtige Themen“ ansprechen können und einen Beitrag zur öffentlichen Debatte geleistet, heißt es seitens der Moerser Freidemokraten. Martin Borges bekam Dank von Meier und den Mitgliedern für seine Arbeit als langjähriger Vorsitzender. „Wir gehen gestärkt aus einer schwierigen Zeit hervor. Motiviert und mit vielen engagierten Menschen haben wir gute Chancen, in unserer Stadt etwas zu bewegen“, gab sich der neue Parteivorsitzende zum Schluss des Parteitages optimistisch. Dem neuen Vorstand der FDP Moers gehören neben den genannten Personen Schatzmeister Tien Vo und Rita Schmitz sowie Frank Löw an.