Diebstähle in Moers Polizei warnt: Das Auto ist kein Tresor

Vier Diebstähle aus Firmenfahrzeugen hat die Kreispolizei Wesel nach dem letzten Wochenende verzeichnet. In Moers und neukirchen-Vluyn wurden Anzeigen wegen aufgebrochenen erstattet. Zumeist wurde Werkzeug entwendet. Auf der Hochstraße in Neukirchen-Vluyn schnitten Diebe die Karosserie eines Transporters auf. Auf der Wilhelm-Müller-Straße in Moers kam es zu einem Aufbruch eines Firmenfahrzeugs, auf dem Dresdener Ring blieb es beim Versuch, Werkzeug zu entwenden. Die Polizei rät: Wer eine Garage besitzt, sollte diese auch nutzen. Wer keine Garage besitze, sollte sein Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten Stellen und belebten Straßen abstellen und es auch dann verschließen, wenn es nur kurz verlassen wird. „Achten Sie, falls vorhanden, auf optische und akustische Signale. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern“, so die Polizei weiter. Diebstahlwarnanlagen sollten, falls vorhanden, immer aktiviert werden. Speziell in Firmenfahrzeugen sollte kein wertvolles Werkzeug gelagert werden. Türen und Kofferraum sollten mit zusätzlich eingebauten Bolzenriegelschlössern und Fenster gegebenenfalls mit Metallgittern gesichert werden.