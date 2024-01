Kriminalität in Moers Diebe scheitern beim Zigarettenautomat-Aufbruch

Zwei Männer haben versucht, einen Zigarettenautomaten an der Theodor-Heuss-Straße in Moers aufzubrechen. Ein Zeuge beobachtete in der Nacht zum Montag gegen 2.40 Uhr die Unbekannten, die mit dunkler Kapuzenbekleidung und einem schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift unterwegs gewesen seien. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute zu Fuß in Richtung Hermann-Vennemann-Straße. Der Zigarettenautomat wurde zwar beschädigt, es gelang den Tätern aber nicht, ihn zu öffnen, berichtete die Polizei.