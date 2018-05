Moerser Polizei bittet um Hinweise : Diebe erbeuten Felgen, Reifen und Anhänger

Moers Unbekannte stahlen am Montagmorgen gegen 4.20 Uhr vom Gelände zweier Autohäuser an der Straße Am Schürmannshütt mindestens 32 Autofelgen und Reifen. Weiter beschädigten und brachen die Diebe mehrere abgestellte Autos auf.

Ein 33-jähriger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma fuhr gegen 4.20 Uhr mit einem Auto auf den Innenhof eines Autohauses und stellte einen hellblauen VW Passat Variant (Kennzeichen: ME-????) fest, der dort mit geöffneter Heckklappe stand. Der Mann parkte neben dem Passat und stieg aus, als der unbekannte Fahrer plötzlich den Motor startete und vom Gelände flüchtete. Dabei rammte der Passat das Auto des Duisburgers. Der Unbekannte flüchtete über die Straße Am Jostenhof in Richtung Dr.-Berns-Straße.

In der Zeit von Freitag, 13 Uhr, bis Montag, 4 Uhr, stahlen Diebe im Einfahrtbereich eines der Autohäuser einen weißen Anhänger (Kennzeichen: MO-FB 1200). Der geschlossene Kastenanhänger trägt ein großes, blaues "B". Ob beide Diebstähle im Zusammenhang stehen, wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt. Der Unbekannte ist 35 bis 38 Jahre alt, trug kurze, schwarze Haare, einen Dreitagebart und ein weißes Hemd.

Hinweise unter Telefon 02841 1710.

(RP)