Die Wohnungsbau Moers richtet Senioren-WGs ein.

Moers Die Wohnungsbau lädt Senioren ein, etwas Neues zu wagen. Die städtische Tochter bietet in der alten Cecilienschule eine WG für vier Personen an.

Die Zukunft des Wohnens im Alter liegt in Scherpenberg, genauer: an der Cecilienstraße. Die Wohnungsbau Stadt Moers bietet dort in der vollständig sanierten ehemaligen Cecilienschule ab sofort eine Wohngemeinschaft für Senioren an. Die WG liegt im zweiten Obergeschoss des 1920 errichteten Gebäudes und ist in jeder Hinsicht etwas Besonderes – nicht nur, was die Architektur betrifft. In Pflegeeinrichtungen integrierte Wohngemeinschaften für Ältere gibt es zwar auch in Moers. Die WG in der Cecilienschule ist aber die erste, die von einem Wohnungsbauunternehmen, in diesem Fall von einer städtischen Tochtergesellschaft, frei auf dem Markt angeboten wird.