Rheurdt: Die virtuellen Eisbären von Rheurdt

Rheurdt Der Kreis Kleve und die Arbeiterwohlfahrt starten ein digitales Projekt, bei dem Jugendliche ferne Welten erkunden.

Die Sache mit dem Eisbären erschreckte Josy dann doch ziemlich. "Ich hab' spontan geschrien", sagt die 16-Jährige. Der Riesenzottel wirkte einfach zu echt. Neben dem Gänsehaut-Moment aus der Arktis blieben Josy zwei Erfahrungen aus dem gut vier Minuten langen Ausflug in die virtuelle Realität in Erinnerung: "Eisbären sind gar nicht so weiß, wie man glaubt." Und: "Wer einmal mitten in einem schmelzenden Gletscher stand, weiß aus eigener Erfahrung, was der Klimawandel bedeutet."