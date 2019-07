Soziales in Moers : Die Tafel feiert 20. Geburtstag mit einer großen Tafel im Musenhof

Die große Tafel befand sich im Grafschafter Musenhof. Sie war mit Kaffee und Kuchen gedeckt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

1999 wurde die Tafel als einer der ersten am Niederrhein. Sie versorgt pro Woche 2000 Bedürftige. Sonntag lud sie mit dem Schlosstheater zu einer großen Tafel ein.

Wenn Moerser im Musenhof zusammensitzen, um bei der großen Tafel Kuchen zu essen und Kaffee zu trinken, ist kaum zu erkennen, wer zu den Tafelbesuchern zählt und wer nicht. „Alle sitzen an einem Tisch“, beschreibt Schlosstheater-Intendant Ulrich Greb die Atmosphäre, die am am Rande des Moerser Schlossparks herrscht. „Sie bilden eine Stadtgesellschaft. Sie leben die Teilhabe, den Respekt. Sie lassen Grenzen verschwimmen.“ Diese Atmosphäre wollten der Intendant des Schlosstheaters und Tafelgründer Horst Günter Schürings erzeugen, als sie 2007 die Große Tafel ins Leben riefen. Als Termin wählten sie den letzten Sonntag vor den Schulferien aus. Das Schlosstheater stellt das kulturelle Programm, diesmal mit Patrick Dollas, Lena Entezami und Frank Wickermann, die zum Beispiel absurd-witzige Sprechblasen vortrugen. Außerdem spielte bei der 13. Großen Tafel die Moerser Band Herrensalon Evergreens, wie „Rote Lippen“ oder „Ich will zurück nach Westerland“.

Die Tafel stellt Kaffee und Kuchen bereit. Mit dieser 13. Großen Tafel feierte die Moerser Tafel gleichzeitig ihren 20. Geburtstag. Gegründet wurde sie 1999 von Horst Günter Schürings, der bis dahin als Geschäftsführer in einer großen Duisburger Molkerei gearbeitet hatte. Der damals 55 Jahre alte Moerser übertrug die Idee der Tafel auf die Grafenstadt, nachdem 1993 die erste deutsche Tafel in Berlin gegründet worden war, um Nachahmer in den Millionen- und Großstädten zu finden.