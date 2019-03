Religion in Moers : Ein großer evangelischer Mystiker

Gerhard Tersteegen. Foto: STadt Moers/Stadt Moers

MOERS Die Stadt Moers feiert den 250. Todestag von Gerhard Tersteegen.

Von Hedi Meinecke

„Ein Heiliger im Protestantismus“ wird er genannt: Gerhard Tersteegen. Der renommierte Moerser gehört zu den bedeutendsten evangelischen Mystikern, war Kirchenliederdichter, wirkte als Schriftsteller, Seelsorger und Prediger. Am morgigen Sonntag erinnert die evangelische Kirche an ihren prominenten Sohn. Pfarrerin Christiane Münker-Lütkehans, der Organist Jürgen Kuns und Rezitator Jörg Zimmer gedenken seiner mit Geschichten, Liedern und Texten anlässlich seines 250. Todestages.

Das Geburtshaus von Gerhard Tersteegens in Moers. Foto: Stadt Moers

Tief verwurzelt in seiner Heimatstadt, erinnern viele Einrichtungen an ihn, das Tersteegen-Gemeindehaus an der Haagstraße, auch Straßennamen verweisen auf ihn - und eine schlichte Gedenktafel, angebracht unterhalb eines Erkerfensters am historischen Gebäude Ecke Kirchstraße/Altmarkt (früher Carl Schultze/heute Extrablatt) hebt hervor, dass hier am 25. November 1667 Gerhard Tersteegen geboren wurde.

Info Die Lieder von Gerhard Tersteegen Evangelisch Im Evangelischen Gesangbuch sind zehn Lieder abgedruckt. Im freikirchlichen Gesangbuch Feiern und Loben sind es acht Lieder, im Mennonitischen Gesangbuch drei Lieder. Katholisch Manche finden sich auch im römisch-katholischen Gotteslob oder gehören zur Liste der Arbeitsgemeinschaft für ökumenisches Liedgut oder Kinderharfe 1908.

Der jüngste Spross des Moerser Kaufmannes Heinrich Tersteegen und seiner Frau Anna Cornelia, geborene Triboler, strebte zunächst den Pfarrerberuf an. Wegen der nicht zum besten bestellten Vermögensverhältnisse der Familie aber konnte er seinen Plan nicht verwirklichen. Der Vater starb, als er sechs Jahre alt war. Seine Mutter schickte

ihn dann auf die Lateinschule - das heutige Adolfinum - wo er auch Griechisch, Hebräisch und Französisch lernte. Sein weiterer Weg führte ihn dann nach Mülheim an der Ruhr in eine Kaufmannslehre.

Nach der Lehrzeit versuchte sich der junge Tersteegen dort mit mehr oder weniger Erfolg in verschiedenen Berufen - auch ein Versuch, sich selbständig zu machen, scheiterte am Ende auch. In der Stadt an der Ruhr, in dem „Mülheimer Zirkel“, der sich für mehr „Erbauung in der Kirche“ einsetzte, fand er schließlich seine geistliche Heimat - hier wurde auch der eigentliche Grundstein für sein späteres Wirken gelegt. Die Tersteegensche Lyrik wurde sehr bald zu einem Begriff und zusammengefasst unter dem Titel „Gott ist Gott, ist Halleluja“ - und in der Schrift „Gerhard Tersteegen - ein Leben und ein Charakterbild“ veröffentlicht. Zu einem seiner bekanntesten Dichtungen gehören „Ich bete an die Macht der Liebe“, die in die Zeremonie des „Großen Zapfenstreiches“ aufgenommen wurde, beliebt auch „Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket.“´. Die Übereinstimmung von Person, Leben, Frömmigkeit und Werk machten den Mystiker und Theologen Tersteegen so anziehend, schreibt der Theologe Walter Nigg. Seine Theologie sei Ausdruck seines Lebens und seiner Spiritualität gewesen. Am Niederrhein war sein Einfluss immens.