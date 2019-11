Gleichstellung in Moers : Zahl der weiblichen Führungskräfte in der Verwaltung steigt

Moers Zum 1. April 2018 ist der erste Gleichstellungsplan der Stadt Moers in Kraft getreten. Jetzt liegt ein Zwischenbericht vor.

Der Plan soll unter anderem für eine gleichberechtigte Besetzung der Führungspositionen im Rathaus sorgen. „Wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen“, hatte Bürgermeister Christoph Fleischhauer dazu im letzten Jahr verkündet. Zu diesem Zeitpunkt wurden in der Kernverwaltung sieben Fachbereiche von Männern geleitet, nur drei von Frauen. Der Verwaltungsvorstand, bestehend aus dem Bürgermeister und drei Beigeordneten, war erst kurz zuvor komplett männlich geworden. Eine Zielvorgabe des Gleichstellungsplans lautet daher, frei werdende Führungsfunktionen in der allgemeinen Verwaltung zu zwei Dritteln an Frauen zu vergeben. Auch in anderen Bereichen sollte darauf geachtet werden, bei Neu- und Nachbesetzungen von freien Stellen Bewerberinnen zu bevorzugen, vorausgesetzt sie weisen die gleiche Eignung und Befähigung für die Stelle auf wie ihre männlichen Mitbewerber. Gleiches gilt umgekehrt für männliche Bewerber auf freie Stellen im Bereich des Erziehungsdiensts. Dort war eine Unterrepräsentanz von Männern festgestellt worden.

Im Bereich der Führungskräfte in der allgemeinen Verwaltung wurden bis Juni 2019 14 Stellen neu oder nachbesetzt. Zehn davon gingen an Frauen, vier an Männer. Die Zielvorgabe von zwei Dritteln sei ein „ehrgeiziges Ziel“, dem die Stadt aber nachgekommen sei, so Hein. Im technischen Dienst wurden frei gewordene Stellen mit vier Frauen und fünf Männern besetzt. Auch das bewertet Hein gut. Die Umsetzung der Zielvorgabe sei in diesem Bereich durch den Fachkräftemangel erschwert worden. „Oft hatten wir gar nicht die große Auswahl an Bewerbern“, erklärt die Personalamtsleiterin. Im Erziehungs- und Feuerwehrtechnischen Dienst habe man die Vorgaben zwar beachtet, aufgrund der Bewerberlage aber nicht umsetzen können. Der Zwischenbericht wird am 27. November dem Rat vorgelegt. „Wir sind auf einem guten Weg“, fasst Hein das Ergebnis zusammen. „Wir können zufrieden sein, werden uns aber nicht darauf ausruhen, sondern weiter an der Gleichstellung arbeiten.“