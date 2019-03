Junges Theater in Moers: Die Penguin’s Days sind in Moers  gestartet

Moers Das Junge StM hat dem im November verstorbenen Holger Runge das diesjährige Kinder- und Jugendtheaterfestival gewidmet. Er hatte es viele Jahre lang geleitet. Das Publikum erlebt bis zum 2. April insgesamt 25 Vorstellungen.

Bei der Eröffnung der 27. Penguin’s Days am Montag gab es einen Moment des Innehaltens. Das Junge StM erinnerte an seinen im November verstorbenen Leiter Holger Runge. „Sein Tod hat das Theater in einen Schockzustand versetzt“, sagte Ulrich Greb, Intendant des Schlosstheaters. Er versprach, die Arbeit, die Runge mit Leidenschaft, Engagement und Humor geleistet habe, fortführen zu wollen. „Das Kapitel ist nicht beendet.“ Das Ensemble werde sich aber die Zeit nehmen, so Ulrich Greb im Gespräch mit dem Grafschafter, um einen Nachfolger zu suchen. „Wir bräuchten mehrere Personen, um sein vielfältiges Engagement zu ersetzen“, betonte Greb. „Wir werden deshalb mit verschiedenen Leuten in Einzelprojekten zusammen arbeiten.“ Eröffnet wurden die Penguin’s Days mit dem Theaterstück „Unendlich Luft“ von Nils Kretschmer und David Vormweg. Neun Theater sind nach Moers eingeladen, das Schlosstheater steuert vier Hausproduktionen bei. Die Inszenierungen umfassen alle Altersgruppen, für Kinder ab drei Jahren bis zu Jugendstücken ab 16 Jahren. Neben den Spielstätten des Schlosstheaters stehen mit dem Gymnasium in den Filder Benden, dem Gymnasium Adolfinum, der Anne-Frank-Gesamtschule und der Geschwister-Scholl-Gesamtschule vier Schulen als weitere Spielstätten des Kinder- und Jugendtheaterfestivals zur Verfügung. Theaterpädagoge Robert Hüttinger hat die Penguin’s Days mit Unterstützung von Christiane Müller-Roosen, Dramaturgin des Bonner Kinder- und Jugendtheaters Marabu, und Jasmin Wrobel vom Schlosstheater organisiert. Das Consol Theater Gelsenkirchen zeigt am Mittwoch, 20. März, mit „Die Biene im Kopf“ das erste Kinderstück von Roland Schimmelpfennig. Am Donnerstag, 21., und am Freitag, 22. März, ist das „United Puppets Theater“ aus Berlin in Moers zu Gast und präsentiert sein multimediales Mal-Theaterstück „Zinnober in der grauen Stadt“ für Kinder ab vier Jahren. Das Agora Theater aus Belgien gastiert am Montag, 25. März, mit seiner Inszenierung „König Lindwurm – oder wie schreibt man einen Brief“ für Kinder ab acht Jahren in der Grafenstadt. Das Comedia Theater aus Köln fragt in seiner Inszenierung „Krabat – jeder entscheidet selbst“ am 28. März nach der eigenen Verantwortung und der Stärke des freien Willens. Das Schlostheater zeigt die Stücke „Gemeinschaftskunde“, „Auch Deutsche unter den Opfern“, Kabale und Liebe sowie „Körperatlas. Expedition in die Eingeweide.“