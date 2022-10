Die neuen Corona-Regeln : Was in Moers jetzt wo gilt

Ein Hinweisschild zum Tragen von Schutzmasken hängt an einer Eingangstür zu einer Gaststätte. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Moers Von der Testpflicht vor dem Besuch in Krankenhäusern bis zu FFP2-Masken in Bussen der Niag: Seit Anfang Oktober gelten neue Regeln, die längst nicht jeder kennt und die von Einrichtung zu Einrichtung variieren. Ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Die Situation könnte kaum verwirrender sein. Bundestag und Bundesrat haben unlängst Änderungen beim Infektionsschutzgesetz beschlossen. Zu Beginn des Monats Oktober wurden die Corona-Regeln verschärft. Viele Menschen haben das aber gar nicht mitbekommen. Für welche öffentlichen Einrichtungen in Moers jetzt wieder eine tagesaktuell Test- und Maskenpflicht gilt und für welche nicht – ein Überblick.

Im Rathaus Aktuell besteht keine Maskenpflicht für das Moerser Rathaus. Die Stadt rät jedoch weiterhin dazu, für Anliegen Termine oder die Online-Services auf der städtischen Internetseite zu nutzen. Der Wegfall der Maskenpflicht gilt auch für das Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum mit Bibliothek, Stadtarchiv und VHS, das Alte Landratsamt, das Grafschafter Museum und die Moerser Musikschule.



In Einrichtungen des Kreises Der Kreis Wesel hält derweil an der Maskenpflicht fest. Heißt: Im Weseler Kreishaus, im Jugend- und Veterinäramt an der Jülicher Straße in Wesel, im Dienstleistungszentrum in Moers (Straßenverkehrsamt), im Gesundheitsamt in Moers und in den Erziehungsberatungsstellen des Kreises in Dinslaken, Moers, Kamp-Lintfort und Xanten benötigen Besucherinnen und Besucher einen medizinischen Mund-Nase-Schutz, wenn sie persönlich vor Ort Termine wahrnehmen wollen. Damit macht die Kreisverwaltung von ihrem Hausrecht Gebrauch. „Das Tragen einer Maske ist gleichzeitig eine der einfachsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz gegen eine Infektion mit dem Coronavirus“, sagt Landrat Ingo Brohl. „Um Infektionen innerhalb des Kreishauses zu vermeiden, bleibt die Maskenpflicht in unseren Gebäuden daher also bis auf Weiteres bestehen. Wir warten das weitere Infektionsgeschehen ab und bewerten die Situation dann erneut.“



Im Krankenhaus-Bethanien Besonders geschützt werden sollen Patienten in medizinischen Einrichtungen. Deshalb sind Besuche im Krankenhaus nur eingeschränkt möglich. Im ‚Bethanien‘ dürfen alle stationären Patientinnen und Patienten innerhalb der Besuchszeiten von 15 bis 18 Uhr zwei Besucher pro Tag empfangen. Jeder Besucher muss – unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus – einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist. Auch Begleitpersonen wie zum Beispiel werdende Väter sind nicht von der Testpflicht befreit. Von Besuchen mit Kindern bittet das Krankenhaus abzusehen. Fest steht: Während des gesamten Aufenthalts im Krankenhaus müssen Besucher eine FFP2-Maske tragen – das gilt auch in den Patientenzimmern.

Für die Kinderklinik gelten andere Regelungen. Nach Absprache mit den Stationen dürfen nur die Eltern ihre Kindern besuchen. Bei schwangeren Patientinnen sind die Besuche noch weiter eingeschränkt: Sie dürfen nur ihren beziehungsweise ihre Ehe- oder Lebenspartner empfangen.

Für ambulante Patientinnen und Patienten mit Termin gilt dasselbe wie für Besucher: Sie müssen einen negativen Schnelltest vorweisen können (maximal 24 Stunden alt). Patientinnen und Patienten, die nicht akut erkrankt sind, aber eine zeitnahe stationäre Abklärung der Erkrankungen benötigen, können ab sofort wieder aufgenommen werden. Bei der Aufnahme müssen sie einen negativen PCR-Test vorweisen können. Die Cafeteria ist für Patienten und Besucher ab 14 Uhr geöffnet.



Im St.-Josef-Krankenhaus Auch im St.-Josef-Krankenhaus gilt: Einlass nur mit FFP2-Maske und tagesaktuellem, negativen Schnelltest aus einem anerkannten Testzentrum. Die Regelung gilt für alle Besucher, unabhängig vom Immunstatus. Alle Nachweise werden nur in Verbindung mit einem gültigen Identifikationsnachweis (Personalausweis, Reisepass etc.) akzeptiert. Kinder ab sechs Jahren benötigen einen negativen Antigen-Test. Auch für Kinder gilt eine Maskenpflicht. Je Patient ist ein Besucher pro Tag erlaubt. Die Besuchszeit ist auf 60 Minuten in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr begrenzt. Alle Besuche müssen spätestens einen Tag vorher telefonisch auf der jeweiligen Station angemeldet werden. Die Besuchszeiten für die Intensivstation werden individuell nach Absprache getroffen. Diese Regeln gelten nicht für Patientinnen und Patienten der Sprechstunden und Ambulanzen.



In Pflegeheimen Mit der neuen Coronaschutzverordnung müssen sich auch Besucher von Pflegeheimen auf Veränderungen einstellen. Beim Betreten der Einrichtung müssen sie – unabhängig von ihrem Impfstatus – eine FFP2-Maske tragen, einen tagesaktuellen, negativen Corona-Schnelltestnachweis oder einen negativen PCR-Test (nicht älter als maximal 48 Stunden) vorlegen.

Eine FFP2-Maskenpflicht gilt nach dem neuen Infektionsschutzgesetz aber auch für Bewohnerinnen und Bewohner, sobald sie ihr Zimmer verlassen und sich in Gemeinschaftsräumen aufhalten. Pflegeheimbetreiber kritisieren die Regelung als schwerwiegenden und unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen. Keiner anderen Bevölkerungsgruppe werde zugemutet, trotz vier Impfungen im eigenen Zuhause eine Maske zu tragen, heißt es.