Moers Festival : Die Moersifizierung geht Pfingsten weiter

Moers Eine große Musik-Parade mit Rabatz, Moers Sessions und Konzerte an ungewöhnlichen Orten: Tim Isfort macht die Grafenstadt zur Bühne.

Altes Landratsamt, Stadtkirche, Rokokozimmer und Puppenstube im Moerser Schloss sowie Aktivbad am Solimare: Tim Isfort, künstlerischer Leiter des Moers Festivals, ermöglicht zu Pfingsten ausgewählte Konzerte an ungewöhnlichen Orten in der City. Gleichzeitig bringt er einmal mehr die aktuelle und improvisierte Musik von der Festivalhalle am Solimare in die Innenstadt. „Es soll mir keiner erzählen, er könne mit der Musik des Moers Festivals nichts anfangen. Dieses Jahr findet jeder etwas, das ihm gefallen wird“, erklärte Isfort am Montagabend bei der Vorstellung des „Mörzz Tickets“. Es eignet sich für alle, die das Festival kennenlernen wollen, ohne sich gleich ein Festivalticket für die Halle kaufen zu müssen. Er habe das Programm, so Tim Isfort, stärker kanalisiert und gestraft, so dass in diesem Jahr eine größere Chance bestehe, die Konzerte an den verschiedenen Orten mitzuerleben. Das Festivalteam hat vier Kategorien entwickelt. Die Titel lauten: „Moers Festival ... at the church“, „... at the castle“, „... at the clubs“ und „Moers Festival goes back to school“. So wird das Sun Ra Arkestra am Freitag, 7. Juni, beispielsweise in der Stadtkirche zu hören sein, während die Trondheim Voices ein wenig später in der Kirche St. Josef auftreten werden.