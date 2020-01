Ausstellung : Die „Goldene Braut“: Kunst in der Maßschneiderei

Die „Goldene Braut“: Kunst in der Maßschneiderei

Moers Ausstellung im Atelier von Sebastiana Marchionna. Gezeigt werden Werke der italienischen Künstlerin Rita Lazarro, die seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Moers lebt.

Die „Goldene Braut“ fasziniert. Sie ist Mittelpunkt einer Bilderreihe, die als Ausstellung im Atelier Sebastiana Marchionna an der Meerstraße 11 in Moers zu sehen ist. Für die Künstlerin Rita Lazzaro wie für Sebastiana Marchionna hat gerade das Gold eine spirituelle Bedeutung. So steht das „Goldene Kleid“ für hohe Ansprüche und Kreativität, unterstreicht den Wert der Persönlichkeit, betont die äußere Erscheinung. „Das Leuchten und Strahlen zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Kunst“, erläutert Marchionna.