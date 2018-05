Moers: Die Festivalwelt von Thomas Schiela

Moers An drei Ausstellungsorten stimmt der Künstler Thomas Schiela auf das Moers Festival ein. Die Arbeiten sind in der Musikschule, dem Gymnasium Filder Benden und ab morgen im Peschkenhaus zu sehen.

Langsam entsteht so das Bild mit Menschen in banalen wie Musik bestimmten Szenen. Das Bild erscheint von Weitem als Foto. Das genaue Hinsehen offenbart die Technik. "Es sind Motive, die etwas Vertrautes haben", so Schiela über seine Form des Fotorealismus. Festivalleben in seiner prallen Fülle, vor Zelten, im Park, beim Grillen oder Künstler auf der Bühne bei ihrem Auftritt. Schiela fängt Atmosphäre ein. Kein Foto ist aber perfekt, manches ist verwackelt, andere haben Unschärfen sagt Schiela über das Ausgangsmaterial. Fehler in der Fotografie werden nicht nach "photoshop"-Manier bearbeitet. "Ich mache bewusst das Foto, male die Fehler mit", so der Künstler. 2017 ist es beispielsweise nur ein, eher abstraktes Bild mit der Gruppe "Cocain Piss" entstanden. Eher ein Zufallsprodukt, da seine Kamera technisch überfordert gewesen sei. "Für andere wäre die Qualität grenzwertig gewesen. Sie hätten den Fokus vermutlich auf die Sängerin Mette Rasmussen gelegt", so Schiela. Die Arbeiten sind bis zum 27. Mai zu sehen. Die Moerser Lions machten die Ausstellung finanziell möglich.