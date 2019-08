Ferienaktion in Moers : „Die Box“ lädt Jugendliche zum Sommer am See ein

Moers Zwei ganze Tage voll Urlaubsstimmung und Action rund um das Wasser und im Wasser bietet die Offene Jugendeinrichtung „Die Box“ des Caritasverbandes Moers-Xanten Moerser Jugendlichen in den Sommerferien.

Das Projekt der „Box“, geht diesen Sommer in die dritte Runde und wurde aufgrund des großen Zuspruchs noch durch ein spezielles Angebot erweitert. In diesen Sommerferien können junge Leute zwischen 14 und 27 Jahren gleich an zwei Tagen Wassersport betreiben. Am Samstag, 17. August, bekommen die Jugendlichen wieder die Möglichkeit den beliebten Sport Stand-up-Paddling (SUP) zu erproben und die eine oder andere Abkühlungen genießen. Am Sonntag, 18. August, wird das Naturbad in Mülheim besucht, um dort das Skimboarding zu erlernen.