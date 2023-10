Gartenkultur und Soziales in Moers Ein Garten der Sinne für die therapeutische Arbeit

Rund 30 Bäume schmücken den Garten der Walburgisstraße 30 in Moers. An den noch jungen Ästen baumeln laminierte Zettel. Sie geben Auskunft über die Herkunft des gesundheitsfördernden Obstes wie Mispel, Plattpfirsich, Birnenquitte, Blutpflaume oder Apfel. Auf weiteren Fotos ist der Obstbaum in voller Blüte zu sehen, wie auch Rezepte, was sich alles aus dem Obst wie auch dem angebauten Gemüse machen lässt. Im Garten der stationären Jugendhilfe ist stets viel los.