Detlef Steves und Martin Rütter Warum zwei TV-Stars im Bademantel durch Moers schlendern

Bei der Bademantelchallenge geht es darum, sich als Zeichen der Solidarität für Demenzerkrankte im Bademantel öffentlich und an dafür ungewöhnlichen Orten zu fotografieren, dieses Foto per Social Media unter dem Hashtag #bademantelchallenge zu teilen und andere zu nominieren, an der Aktion mitzumachen. Und so stehen Menschen neuerdings mit Bademantel im Supermarkt, Park, vor dem Brandenburger Tor, auf dem Tennisplatz oder eben mitten auf der Fahrbahn einer Straße in Moers. Aufmerksamkeit schaffen für die gute Sache, darum gehe es, schreibt Steves unter einem weiteren Post, der ihn in knallgrünem Frottee an einer Kölner U-Bahnhaltestelle zeigt.