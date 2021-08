Jugendarbeit in Moers : Der Verein „Jugendheime Moers“ hört auf

Simon Aarse, Gisela Wensing-Winden, Alexander Janßen und Atilla Cokoglu verabschieden den Verein „Jugendheime in Moers“. Foto: Rüdiger Bechhaus

Moers So geht die erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit im Moerser „Zoff“ trotzdem weiter. Dort ist die Awo seit 2016 Träger. Den jungen Besuchern werden vielfältige Angebote gemacht. Integration und Inklusion sind an der Wilhelm-Schroeder-Straße maßgebend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrike Rauhut

Der Verein „Jugendheime Moers“ sagt: „Tschökes, macht es jut!“ Es ist ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Froh ist Vorsitzender Atilla Cikoglu, dass es weiter geht mit der erfolgreichen Kinder- und Jugendarbeit im Zoff, denn der Awo-Kreisverband ist bereits seit 2016 Träger der Einrichtung, und die Finanzierung ist durch die Stadt Moers für die nächsten fünf Jahre gesichert. Ein wenig Wehmut aber ist auch dabei, denn die Mitgestaltung durch den Verein neigt sich nun dem Ende zu. Die Geschichte begann im April 1953 in Meerbeck.

Junge Leute der sozialistischen Arbeiterjugend – die Falken – wollten ihre Aktivitäten organisieren und bauten ihren Treffpunkte auf, zunächst das Erich-Lindstaedt-Heim an der Bismarckstraße und später das „Falkenheim“ an der Wilhelm-Schroeder-Straße, das heutige Zoff. Simon Aarse gestaltete Jahrzehnte lang die Geschicke des Vereins mit. Der ehemalige Geschichtslehrer und langjährige Geschäftsführer kann viele Geschichten erzählen. Zum Beispiel, dass der Gründer des Schlosstheaters, Holk Freytag, an der Bismarckstraße seine ersten Theater-Schritte gemacht hat. Oder dass unter den vielen Honorarmitarbeitern auch so bekannte Namen waren wie Burkhard Hennen, Gründer des Moers Festivals, und Uwe Lyko alias Herbert Knebel.

Die ersten Jazz-Konzerte fanden damals im Zoff-Jugendheim statt. Bemerkenswert ist auch, dass das Zoff seit 1972 als offener Kinder- und Jugendtreff betrieben wird und damit die älteste Einrichtung dieser Art im Rheinland ist. Das Gebäude an der Bismarckstraße hingegen hat verschiedene Nutzungen erfahren.

Seit vielen Jahren hat es der Sardische Kulturverein gepachtet. Die Einnahmen aus der Verpachtung fließen in die Arbeit des Jugendzentrums. Hier gibt es zahlreiche Aktivitäten. Durchschnittlich 72 Besucher zwischen neun und 27 Jahren finden an fünf Tagen in der Woche ihren Weg ins Zoff. Sie haben ihre Wurzeln in unterschiedlichsten Ländern und Kulturen. Billard und Kicker spielen ist genauso angesagt wie kreative Angebote, zum Beispiel Tanz, Kochen oder Fotografie.