Sportliches Jubiläum : 100 Jahre TV Kapellen

Moers Bereits seit 100 Jahren begeistern sich die Kapellener für Sport. Tatsächlich sind schätzungsweise zehn Prozent der Bevölkerung Mitglied im TVK.

Die Silbermedaillen-Schwimmerin der Olympischen Spiele 1936, betreute die Schwimmmannschaften des Vereins über mehrere Jahrzehnte. Besonders stark seien auch die Handballer seit Gründung des Vereins vertreten. So entfielen laut Schlieder heute 75 Prozent aller internen Jubiläen auf diesen Sport. Die Kapellener Handballer schafften 1956 den Aufstieg in die Oberliga. Der Handballsport sei besonders am linken Niederrhein stark ausgeprägt, erklärt der Geschäftsführer. Über Kapellen sprach man einst vom „Handballdorf am Niederrhein“, berichtet er. Früher spielte man auf den Wiesen der Bauern.