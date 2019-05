Hermann Runge schrieb an der Verfassung mit : Der Moerser Vater des Grundgesetzes

Moers Das Grundgesetz feiert heute den 70. Geburtstag. Das ist auch Hermann Runge zu verdanken: Er schrieb an der Verfassung mit.

Die Grafenstadt hat ihn irgendwann vergessen. Ihren härtesten Widerstandskämpfer gegen das Naziregime, ihren Gründervater des Grundgesetzes, ihren Sozialdemokraten der ersten Stunde: Hermann Runge. Selbst seine eigens gegründete Partei, die SPD in Moers, erinnerte sich nicht mehr an ihn. Bis Bernhard Schmidt und Fritz Burger vor 25 Jahren im Landesarchiv in Düsseldorf für ihr Buch „Tatort Moers“ recherchierten. Darin sollte es um Moerser Widerstandskämpfer im zweiten Weltkrieg gehen. In den alten Dokumenten stießen die Autoren auf den Namen Hermann Runge. Sie fanden heraus, dass Moers mit seinem Tod 1975 nicht nur einen Widerstandskämpfer verloren hatte, sondern auch einen der Gründervater des Grundgesetzes: Runge war im August 1948 über den NRW-Landtag in das verfassungsgebende Gremium des parlamentarischen Rates gewählt worden, hatte also an der deutschen Verfassung mitgeschrieben.

Trotzdem befassten sich Schmidt und Burger zunächst nur mit seinem Widerstand in der NS-Zeit. Sie erzählten davon, wie Runge, der 1920 in die SPD eingetreten war, Hitlers Machtübernahme nicht akzeptieren wollte. Sie schrieben darüber, wie er sich mit anderen Genossen dagegen auflehnte. Runge lieferte für die Brotfabrik „Germania“ in Duisburg-Hamborn Backwaren aus und gleichzeitig illegal sozialdemokratische Schriften. 1935 wurde er wegen Vorbereitung eines besonders hochverräterischen Unternehmens verurteilt – zu neun Jahren Zuchthaus. Hätte er sich nicht mit dem Zuchthausdirektor gut gestellt – er wäre wohl am Ende des Krieges mit Stacheldraht an zwei seiner 73 Mitgefangenen gekettet und durch einen Genickschuss von den Nazis getötet worden. Zumindest endete so das Leben vieler anderer Häftlinge. Doch Runge kämpfte weiter, wurde 1944 aus der Haft entlassen, statt – wie ursprünglich vorgesehen – in ein Konzentrationslager überführt zu werden. Er überlebte den Krieg, gründete die SPD in Moers neu, baute die Partei am Niederrhein wieder auf.