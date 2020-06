Serie: Moerser Straßen : Der Altmarkt – ein historisches Juwel

Moers Viele Moerser und Besucher der Stadt schätzen das Ambiente ihres ältesten Platzes.

Der „Alte Markt“ gilt als historisches Juwel. Wie eine Insel inmitten einer geschäftigen Betriebsamkeit präsentiert sich der Moerser Altmarkt am Schnittpunkt der beiden Fußgängerzonen Steinstraße und Kirchstraße. Restaurants, Straßenmusikanten und Straßencafés bestimmen an sonnigen Sommertagen sein bezauberndes Fluidum, an dem sich an jedem Tag viele Menschen erfreuen.

■ Während der NS-Zeit, ab Juni 1938, hieß der Altmarkt „Platz der Wachau“. Er wurde am 2. Juni 1972 zusammen mit der Steinstraße als erste innerstädtische Fußgängerzone in NRW eingeweiht.

■ Der Altmarkt ist der älteste Platz in Moers. Schon in frühen Grundrissen der Stadt Moers von 1590 ist er als solcher zu finden. Er war seit frühester Zeit (bis heute) der Mittelpunkt der Stadt, auf dem sich das öffentliche Leben abspielte. Prinzen und Könige ließen sich im Laufe der Jahrhunderte huldigen. Die letzte Huldigung war hier 1852 gegenüber König Friedrich Wilhelm IV.

Die im Stil der Jahrhundertwende gediegen gestalteten Häuser säumen das Karree des Marktes, der seit jeher Herzstück der Stadt war. Das Geburtshaus des berühmten Kirchenlieder-Dichters Gerhard Tersteegen bildet den Mittelpunkt der Häuserzeile, die in eine glanzvolle Vergangenheit weist. Im Eckhaus Kirchstraße/Markt wurde der Dichter am 25. November 1697 geboren. Eine schlichte Gedenktafel erinnert an ihn. Einst befand sich in dem stattlichen Gebäude die städtische Stadtwaage, die im Jahr 1829 als Butterwaage an den Kaufmann Carl Schultze verkauft wurde, der hier ab 1907 ein traditionsreiches Textilgeschäft betrieb – heute befindet sich an diesem Ort ein Gastronomiebetrieb.