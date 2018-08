Der Fluglärm vom Egelsberg nervt Anwohner.

Am Hobby-Flugplatz Egelsbach kommen die Anwohner nicht zur Ruhe. Das Motorbrummen stört sie.

Moers (dne) Die Nachbarschaft des Flugplatzes Egelsberg im Norden Krefelds kommt nicht zur Ruhe. Ständiges Motorbrummen liege in der Luft. Das außergewöhnlich gute Sommerwetter lockt Segel- und Motorflieger geradezu an, Extrarunden zu drehen. Während sich die einen als tollkühne Piloten in ihren knatternden Kisten sehen, können es die Nachbarn am Boden nicht mehr mitanhören. Der Verein bittet erboste Nachbarn, doch direkten Kontakt aufzunehmen.