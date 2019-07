Gastbeitrag : Der Moerser Erbfolgestreit

Das Moerser Schloss aus der Vogelperspektive. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Vom Niedergang des alten Grafengeschlechts: Vor genau 500 Jahren gab es einen bedeutsamen Wechsel im Schloss Moers.

Von Ulrich Kemper

1499 starb der letzte Graf des alten Moerser Herrschergeschlechts, Vinzenz von Moers, in Köln und wurde dort in St. Pantaleon beerdigt. Er hinterließ die Grafschaft Moers „abgeweidet, verschuldet und verpfändet“, von mächtigen Nachbarn umgeben, ohne Hoffnung, sich selbstständig behaupten zu können. In Folge seiner erfolglosen Kriegsbeteiligung an Seite des Herzog von Geldern gegen übermächtige Burgunder hatte Graf Vinzenz alles verloren, was seine Vorfahren im Laufe der zurückliegenden 100 Jahre zum Stammgebiet der Grafschaft hinzugewonnen hatten. Er musste selbst aus Moers flüchten.

Dieses Bild zeigt Stadt und Burg um 1620 in Moers. Da war der Erbfolgestreit längst gelöst. Foto: Stadtarchiv Moers

1493 hatte Graf Vinzenz bereits „wegen alder und ohnmacht“ ein Testament verfasst. In diesem hatte er den Grafen Wilhelm von Wied und dessen Gemahlin Margaretha, eine Enkelin des Grafen Vinzenz, als seine Erben eingesetzt. Der Bruder von Margaretha, Graf Bernhard von Moers, ging beim Erben leer aus.

Graf Wilhelm von Neuenahr-Moers. Foto: Grafschafter Museum Moers

Durch seine achtjährige französische Geiselhaft, die allein der Befreiung Herzog Karl von Geldern gedient hatte, verkörperte Graf Bernhard die unheilvolle Verbindung der Grafschaft Moers mit dem Herzog von Geldern. Dadurch zog er die Gegnerschaft König Maximilians und niederrheinischer Herzöge auf sich, die selber Ansprüche hier geltend machten. Gegen solche Mächte konnte sich die kleine verschuldete Grafschaft Moers nicht halten; so wurde Graf Bernhard von Moers als Erbe politisch unmöglich. Doch plötzlich tauchte im Jahre 1500 genau jener Graf Bernhard, inzwischen aus seiner Geiselhaft erlöst, mit einem gewaltigen Kriegsvolk vor Moers auf und forderte von der Stadt die Übergabe.

Nach anfänglichem Zögern ließen die Moerser Bürger ihn als blutmäßig legitimen Nachfolger des Moerser Grafengeschlechts in ihre Stadt. Die Burg hingegen verteidigte die Position des Grafen Wilhelm von Wied und konnte erst drei Wochen später von Bernhards Kriegsvolk erobert und geplündert werden. Graf Wilhelm von Wied war nicht anwesend, wohl aber seine Gemahlin Gräfin Margaretha, die Schwester des Angreifers. Sie musste in dem Kampfgetümmel barhäuptig und hochschwanger aus dem Schloss fliehen. Helfer führten sie vom Cloud’schen Haus Impel (heute Tersteegenhaus) am Lustgarten (heute Stiftergarten) vorbei zu einem Hausmannswagen, der sie heimlich nach Köln brachte. Dort kam sie ins Kindbett und starb mit ihrem Kinde.

Graf Bernhard von Moers ließ sich demgegenüber von den Bürgern als Landesherr huldigen, verfügte erste Ordnungsmaßnahmen und verließ dann Moers, um am Hof des Herzogs Karl von Geldern zu verweilen.

Während seiner Abwesenheit übernahmen seine Vettern Johann und Jakob von Saarwerden die Regierungsgeschäfte der Grafschaft Moers. Sie entstammten einem Grafengeschlecht von Moers-Saarwerden, deren Grafschaft Saarwerden 1393 an die Grafen von Moers gelangt war. Und diese Vettern benannte Graf Bernhard zu seinen testamentarischen Erben, falls er kinderlos stürbe. Damit ignorierte er wiederholt den Erbanspruch des Grafen Wilhelm von Wied.

Und der Erbstreit darüber entbrannte sofort als Graf Bernhard, der in der Umgebung Herzog Karls lebte, plötzlich 1501 starb, wie es hieß, durch Gift; man beschuldigte den Herzog Karl. Dieser erklärte dann auch noch, Bernhard habe ihn zu seinem Erbe bestimmt. Herzog Karl ließ den Leichnam Graf Bernhards mit bewaffneter Begleitung zur Moerser Landesburg Krakau bei Krefeld bringen, bekam dort Einlass und nutzte diese Chance zur Überrumpelung der Burgbesatzung. Derselbe Versuch misslang jedoch bei der Stadt Moers. Diesmal blieb die vorgewarnte Bürgerschaft wehrhaft und öffnete nicht die Tore. Als Herzog Karl sah, dass er seine Absicht nicht erreichen konnte, ließ er die Leiche Graf Bernhards vor dem Tore stehen und zog ab. Die Moerser Bürger holten den Toten in feierlicher Prozession in die Stadt und bestatteten ihn standesgemäß in der Klosterkirche (heute Stadtkirche).

Auf diese Kunde hin kehrte Graf Johann von Saarwerden, gerade auf Heimreise, in einem Kahn schleunigst nach Moers zurück, um seine Landesherrschaft zu behaupten, die er auch vom König Maximilian als Nachfolger von Graf Bernhard als Lehen erhalten hatte. Die Einverleibung der Grafschaft Moers in das Herzogtum Geldern war somit abgewendet. Als Graf Johann 1507 starb, folgte ihm sein Bruder Jakob als Moerser Burggraf. Aber nur bis zum 14. September 1510.

An diesem Tag rückte ein schwerbewaffnetes Söldnerheer des Wilhelm von Wied auf Moers vor, um seine Erbansprüche durchzusetzen. Die Krieger überquerten den zugefrorenen Wassergraben, das „Meer“ (heute Neumarkt), und drangen vor bis zur Stadtmauer.

Wiedsche Unterstützer innerhalb der Stadt setzten die hölzernen Sperren des Kirchtors in Brand, woraufhin die Wiedschen Kriegsknechte ungehindert in die Stadt eindringen, plündern und das Schloss einnehmen konnten. Graf Jakob von Saarwerden musste sich kampflos auf seinen Familienbesitz bei Trier zurückziehen und starb dort 1520 kinderlos.

Die Grafschaft Moers war seit diesem Handstreich endgültig im Besitz des Grafen Wilhelm von Wied. 1515 erhielt dieser die ersehnte kaiserliche Belehnung der Grafschaft Moers. Die Kehrtwende des Kaisers, ihm den Vorzug vor den Saarwerdenern zu geben, kann man nur vor dem Hintergrund verstehen, dass in diesem Jahre der Bruder Wilhelms von Wied zum Erzbischof von Köln gewählt worden war. Auf ihn als Kurfürsten kam es bei der Kaiserwahl an. So war die Bedeutung des Grafen von Wied gestiegen. Deshalb verzichtete Kaiser Maximilian auf die Grafschaft Moers und übertrug sie auf Anna von Wied, die Tochter und einziges Kind des Grafen Wilhelm von Wied und seiner verstorbenen Gemahlin Margareta, behielt sich allerdings das ‚trockene Eigentum’ vor, also das Recht, jederzeit die Grafschaft für seinen Kampf gegen Geldern zu nutzen.

Graf Wilhelm von Wied regierte Moers als Landesherr von 1510 bis 1519. Nach seiner Regentschaft blieb er bis zu seinem Tod 1530 im Moerser Schloss wohnen. Seine mittelrheinische Grafschaft Wied hatte er bereits seinem kinderreichen Bruder Johann überlassen. Die Grafschaft Moers übertrug er 1518 seiner Tochter Anna, und Anna von Wied brachte die Grafschaft Moers im Januar 1519 als Mitgift in ihre Ehe mit dem Grafen Wilhelm von Neuenahr. Dessen Grafengeschlecht hatte ihre Herrschaft Neuenahr zwar schon lange eingebüßt, aber den Namen mittels kaiserlichen Rechts behalten. 1519 übernahm Graf Wilhelm von Neuenahr schließlich von seinem Schwiegervater die Landesherrschaft. Unter seiner dann 32jährigen Regentschaft begann eine Blütezeit für die Grafschaft Moers.

Seitdem leitete das Grafengeschlecht von Neuenahr und Moers ein ganzes Jahrhundert hindurch die Geschicke von Burg, Stadt und Grafschaft Moers. Ihre Grafen hatten hohes Ansehen und bedeutsame Ämter beim Kaiser wie beim Kurfürsten von Köln. Von diesem Grafengeschlecht gingen wesentliche reformatorische Impulse aus.