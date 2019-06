Humor in Moers : Ladies Night beim Comedy Salon in Moers

Andrea Volk ist bekannt für gewagte Thesen. Foto: Enni

Moers Ladies Night“ heißt es im Bollwerk 107 in Moers. Von wegen Männer-Domäne: In der deutschen Comedy-Szene haben sich die Frauen längst ihren Platz erobert. Anke Engelke, Carolin Kebekus oder Mirja Boes stehen an der Spitze.

„Aber auch dicht dahinter drängen sich richtig gute weibliche Comedians mit viel Bühnen- und Fernseherfahrung“, weiß der erfahrene Veranstalter Volker von Liliencron, der den nächsten Enni Comedy Salon in eine „Ladies Night“ verwandelt. Am Mittwoch, 5. Juni, ab 20 Uhr, treten dabei im Bollwerk in Moers Andrea Volk, Christiane Olivier und Meltem Kaptan auf. Die Moderation übernimmt Elke Winter.

Meltem Kaptan bringt eine geballte Mensch Humor auf die Bühne. Foto: Enni

Die Travestie-Ikone gehört eindeutig zu den Top-Stars der deutschen Comedy-Szene und will auch den Abend in Moers mit Storys über Lust, Liebe und Leidenschaft in ein Spektakel verwandeln. „Die vier werden die Bühne rocken und sicherlich auch den Nerv des männlichen Publikums treffen“, sind sich von Liliencron und Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer nach den Erfolgen der Ladies Nights in den vergangenen Jahren sicher. Deshalb raten sie den Männern dazu, sich schnell ein Ticket zu sichern. „Sonst schnappen die Frauen ihnen alle vor der Nase weg.“

Christiane Olivier bezieht das Publikum immer in die Show ein. Foto: Enni

In der Tat brauchen sich die auftretenden Comedians nicht vor ihren männlichen Kollegen zu verstecken. Im Gegenteil. So hat neben Elke Winter auch Andrea Volk bereits jede Menge Bühnen- und TV-Erfahrung – etwa aus Auftritten bei Bettina Böttinger oder Gerburg Jahnke.