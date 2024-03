Demonstration in Moers Gegen Rassismus, Hetze und rechte Kräfte

„Demokratie braucht keine Alternative“, „Keinen Millimeter nach rechts“ und „Lieber kunterbunt statt kackbraun“ sind nur einige der Botschaften, die Menschen vor dem Alten Landratsamt in Moers auf Schildern in die Höhe hielten. Rund 150 Menschen aller Altersgruppen kamen am Samstag dort zusammen, um gemeinsam einen Beitrag zur internationalen Woche „Ein Licht gegen Rassismus und für die Demokratie“ zu leisten.