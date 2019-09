Demo in Moers : Demonstration für „Fahrrad statt Auto“

Moers Mehrere hundert Menschen – vor allem Jugendliche, aber auch Erwachsene – haben am Freitag in Moers unter dem Motto „Fahrrad statt Auto“ demonstriert. „Fridays for Future“-Gruppen aus Moers und Umgebung hatten zu der Demo aufgerufen.