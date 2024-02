Demokratie-Werkstatt in Moers „Deutschland muss Krisen-Kultur entwickeln“

Die Demokratie-Werkstatt begann dort, wo in Moers vor drei Wochen die Demonstration gegen Rechtsextremismus und für Demokratie geendet hatte. Sie war mit laut Polizei 8000 Teilnehmern die größte Demonstration in der Grafenstadt, die es jemals gab, und endete vor dem IKM-Gebäude an der Kirschenallee mit einer Kundgebung.