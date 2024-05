Zwei Kundgebungen am Königlichen Hof Moerser protestieren gegen „AfD-Propaganda-Show“

Am Pfingstsamstag, 18. Mai, könnte es am Königlichen Hof in Moers hoch hergehen. Für diesen Tag, 10 bis 14 Uhr hat die AfD eine Kundgebung angekündigt. Gleichzeitig ruft die Initiative „Moers ist bunt, nicht braun“ unter dem Motto „Gesicht zeigen gegen die AfD-Propaganda-Show“ zu einer Versammlung auf.