Mehr Menschen als gedacht Moerser protestieren gegen „Deportationspläne der AfD“

Den Protest verbanden die Teilnehmenden mit dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Der 27. Januar ist der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Die Demonstrierenden trafen sich am Synagogenbogen in der Moerser Altstadt. Er markiert den Standort der ehemaligen Synagoge in Moers. Von dort zogen die Demonstranten zum Internationalen Kulturkreis Moers (IKM) an der Kirschenallee 35, wo eine Kundgebung stattfand.