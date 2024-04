Kundgebung am 11. Mai Moerser wollen Zeichen für Europa setzen

Das Bündnis „Moers ist bunt nicht braun" plant für Samstag, 11. Mai, eine Demonstration und Kundgebung unter dem Motto „Gegen einen Dexit, für ein vereintes, solidarisches und vielfältiges Europa. Wählen gehen und die Demokratie stärken“. „Gerade in Zeiten wie jetzt, die geprägt sind von Krisen, Kriegen und einem politischen Rechtsruck in Europa, ist es wichtig, das europäische Miteinander zu fördern und die Gesellschaft über die europäische Idee und ihre Werte in informieren“, teilte das Bündnis mit. Im Hinblick auf die Europawahl am 9. Juni sei der Europatag, den die 27 EU-Mitgliedsländer jährlich am 9. Mai feiern, ein Anlass, den Menschen die Bedeutung der Europäischen Union näher zu bringen.