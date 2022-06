Gegen Rechtsrock-Konzert in Moers : 150 Menschen demonstrieren auf dem Friedrich-Ebert-Platz

Eine zeitgleich angemeldete Gegendemo fiel mit etwa 35 Teilnehmenden deutlich kleiner aus. Beide Versammlungen verliefen friedlich. Was die Fraktionschefin der Linken Liste im Rat forderte

Karin Pohl, Fraktionschefin der Linken Liste im Moerser Stadtrat, forderte die kommunalen Ordnungsbehörden in ihrer Rede während der Kundgebung „Rechts rockt nicht!“ erneut dazu auf, das geplante Konzert in einer Gaststätte an der Bankstraße zu verbieten und den Betreibern die Konzession zu entziehen.

„Wer bei Nazis wegschauen will, wer ihre Strukturen verharmlost, der fällt den Opfern in den Rücken“, sagte Pohl. Auch würden Moers und die Region mehr und mehr zum Anziehungspunkt der rechten Szene. Wer als Jobcenter-Kunde in Moers in der Vergangenheit umziehen musste, habe mitunter ein Umzugsunternehmen aus Moers genannt bekommen, dessen Betreiber aus der rechten Szene stammen. Ein Neonazi fahre mit einem Auto mit dem Kennzeichen „AH 1933“ durch die Gegend – einer Huldigung an Adolf Hitler, der Kreis Wesel unternehme trotz Aufforderung aber nichts dagegen. In Kamp-Lintfort könne ein Neonazi seine Träume vom Aufbau eines Nazizentrums fast ungestört verwirklichen. Und jetzt etabliere sich mit der besagten Gaststätte auch noch ein Treffpunkt der militanten Neonazi-Szene mitten in der Grafenstadt.