Umwelttag in Moers : Dem Greifvogel zum Greifen nah

Umwelttag in Moers

So nah wie beim Umwelttag kommt man Raubvögeln sonst selten. Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers Beim vierten Umwelttag informierten im Freizeitpark Vereine und Verbände über Natur und Artenschutz. Mit dabei war eine Falknerei mit ihren Tieren.

Um Umelt-, Natur- und Artenschutz ging es beim vierten Umwelttag im Moerser Freizeitpark. Vereine, Organisationen und Verbände stellten an insgesamt 17 Ständen Ständen ihre Arbeit vor. „Zum aller ersten Mal fand der Umwelttag 2013 noch in Schwafheim statt. Nun sind wir zum dritten Mal hier im Streichelzoo Moers zu finden“, sagte Bürgermeister Christoph Fleischhauer bei der Eröffnung. „Ein großes Dankeschön geht an den Runden Tisch Umwelt.“ Er war von den Uwelttag-Teilnehmern 2015 gegründet worden.