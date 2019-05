Bandcontest : Band 951 hat Spaß an handgemachter Rockmusik

Die Band 951 spielt bei Geburtstagen und Familienfeiern. Foto: Band 951

Moers Die Gruppe tritt eigentlich nicht auf öffentlichen Bühnen auf, spielt aber bei Geburtstagen oder Familienfeiern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Willi Reimer hat schon vor großem Publikum gespielt, zum Beispiel in der Philipshalle in Düsseldorf, wie die heutige Mitsubishi Electric Halle bis 2010 hieß. „Das ist lange her“, erzählt der Gitarrist aus Moers, der in seiner Jugend den Beat-Club schaute, der von 1965 bis 1972 im Fernsehen lief. „Die Musik meiner Jugend ist heute noch meine Musik, die handgemachte, instrumentale Rockmusik. Diese Musik wird nicht nachgemischt. Wenn man einmal einen Ton danebengreift, greift man einen Ton daneben. Das ist live und das Schöne.“

Dabei greift der Gitarrist selten daneben. Darin hat sich in vier Jahrzehnten nichts geändert. Aber etwas anderes hat sich geändert. Er steht nicht mehr auf der Bühne, obwohl er jeden Freitagabend mit der Band 951 in Rheinhausen probt – in einem Raum mit der Nummer 951. „Wir spielen für uns selber, aus Spaß an der Musik“, erläutern er und Bassist Kalle Brouwer. „Wir spielen bei Geburtstagen und Familienereignissen. Wir sind noch nie vor größerer Öffentlichkeit aufgetreten.“

Info Und so geht es jetzt weiter Wettbewerb Gewinnen können Bands, die rund eine Stunde Programm in petto haben – mit Covern oder eigenen Songs. Aus allen Bewerbern wurde eine Vorauswahl getroffen, diese Bands werden in der RP-Printausgabe und auf RP-Online extra porträtiert. Voting Am Samstag startet ein Online-Publikumsvoting, bei dem eine Woche lange Fans für ihre Lieblingsmusiker abstimmen können. Die besten fünf kommen weiter und werden von einer Fachjury beurteilt, die dann die drei Sieger kürt.

Jury In der Jury sitzen Adam Ruta, RP-Redakteur und Musiker Uwe Plien, Pierre Disko und Herbert Hornung (Enni).

Dabei könnten die Musiker der Band 951 gut in einer Kneipe, einem Club oder bei einem Festival bestehen. Bekannte Songs arrangieren und präsentieren sie neu, manchmal langsamer, oft auch schneller als das Original. „Der Erkennungswert ist da, selbst wenn der Rhythmus anders ist“, sagt Schlagzeuger Christian Schwab. „Wir spielen nicht einfach Songs nach. Wir verändern sie, geben ihnen unsere Note.“ „Proud Mary“ von der Band Creedence Clearwater Revival kommt sogar noch deutlich schneller daher als in der Cover-Fassug der Rockröhre Tina Turner.