Bandcontest in Moers : Anschnallen vor dem Abheben mit Buckle Up

Männer und Frontfrau: Das sind Buckle UP. Foto: Buckle up

Kamp-Lintfort Die Formation aus Kamp-Lintfort präsentiert diverse Rockklassiker.

Von Peter Gottschlich

„Es gibt Augenblicke, bei denen wir mit den Zuhörern verschmelzen.“ So beschreibt Bettina Puschmann augenzwinkernd die Faszination, auf der Bühne zu stehen. Sie ist mit 55 Jahren die Jüngste in der Band Buckle Up. Seit acht Jahren singt sie in der Kamp-Lintforter Rockband, nachdem sie zuvor zwei Jahrzehnte in einer Gruppe in Hamm, ihrem früheren Wohnsitz, am Mikrophon gestanden hatte. „Die ersten Akkorde hauen wir rein. Dann ist die Tanzfläche voll.“

Fast alle Musiker haben in anderen Bands gespielt, bevor sie irgendwann zu Buckle Up stießen. „Alle waren in irgendeiner Formation, einige in Jugendjahren“ berichtet Gitarrist Gunter Reichwein, der mit 65 Jahre der Älteste in der Band ist. In Kamp-Lintfort hatte er sich zunächst mit Dr. Christoph Müllmann als Keyboarder und Peter Muthmann als Bassist zusammengefunden. Beide sind in der Hochschulstadt bekannt, der eine als Beigeordneter und der andere als evangelischer Pfarrer im Niersenbruch. Es fehlten das Schlagzeug und der Gesang. Hier kommen seine Frau Ingeborg Reichwein und Ulla Roschat, die Frau von Sänger Peter Roschat ins Spiel. „Beide haben in Duisburg Lehramt studiert“, blickt Peter Roschat zurück. „Sie sind Freundinnen. Über sie haben Gunter Reichwein und ich uns vor über 30 Jahren kennengelernt. Da wir beide die Rockmusik lieben, war es ein kurzes Telefonat und eine gemeinsame Probe. Dann war ich dabei.“ Schlagzeuger Oliver Göpfert und Sängerin Bettina Puschmann komplettieren die Gruppe.

Info Und so geht es jetzt weiter Wettbewerb Gewinnen können Bands, die rund eine Stunde Programm in petto haben – mit Covern oder eigenen Songs. Aus allen Bewerbern wurde eine Vorauswahl getroffen, diese Bands werden in der RP-Printausgabe und auf RP-Online porträtiert. Voting Danach startet ein Online-Publikumsvoting, bei dem eine Woche lange Fans für ihre Lieblingsmusiker abstimmen können. Die besten fünf kommen weiter und werden von einer Fachjury beurteilt, die dann die drei Sieger kürt.

Jury In der Jury sitzen Adam Ruta, RP-Redakteur und Musiker Uwe Plien, Pierre Disko und Herbert Hornung (Enni).

Vier bis sechs Auftritte legt Buckle Up im Jahr hin. Die Band spielt am Niederrhein, wie in der Kulturzentrale Hundertmeister am Dellplatz in Duisburg während des Festivals „Duisburg DELLuxe“, auf einer Bühne beim Kamp-Lintforter Stadtfest oder bei privaten Festen. Oder sie steht weiter entfernt im Rampenlicht, zum Beispiel in Wülfrath im Bergischen Land oder in Meinerzhagen im Sauerland.

Bei ihren Auftritten präsentiert sie Classic Rock. „Wir haben Spaß daran, unserem Publikum Vorlagen zum Tanzen und Mitsingen zu geben“, sagt Oliver Göpfert. Besonders gerne covert die Band Stücke aus den 70er Jahren, zum Beispiel „Child In Time“ von Deep Purple, „Baby Love“ von Mother’s Finest oder „Black Magic Woman“ von Santana.

„Wir haben auch neuere Song im Repertoire“, sagt Peter Muthmann. „Zum Beispiel Heavy Cross von Gossip oder Mercy von Duffy. Dazu kommen Hits aus der eigenen Feder.“