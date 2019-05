Bandcontest : Alley Swipers spielen Blues und Classic-Rock

Alley Swipers haben sich im Februar zusammengefunden. Foto: Alley Swipers

Moers Die Gruppe fiebert ihrem ersten Auftritt entgegen. Im Repertoire hat sie vor allem Stücke großer Blues- und Rockmusiker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Die Musiker der Band „Frank and the Alley Swipers“ fiebern dem 15. Juni entgegen. An diesem Samstag nach Pfingsten geben sie auf Schloss Kervenheim bei Kevelaer ihr erstes Konzert, nach dem sie sich erst Mitte Februar zusammengefunden haben. „Dort sehen wie, wie die Zuschauer reagieren“, erzählt Sänger und Bandsprecher Frank Töpfer aus Moers. „Danach reflektieren wir, sprechen darüber, welche Stücke wir im Programm behalten sollten und welche wir tauschen.“

Die Gruppe hat 20 Stücke im Repertoire. Ein Drittel davon sind Songs, die allen Fans des Rocks und Blues der 60er, 70er und 80er Jahre bekannt sind und von vielen Bands gecovert werden. Zu diesen Songs gehören zum Beispiel „Hey Joe“ von Jimi Hendrix, „Knockin` On Heavens Door“ von Bob Dylan oder „Purple Rain“ von Prince. „Wir covern die Stücke nicht einfach“, sagt Schlagzeuger Patrick Janssen-Booms. „Wir interpretieren sie neu.“Diese Stücke sind Gassenhauer im positiven Sinne, wie sich Alley Swipers übersetzen lässt, das im Englischen wie im Deutschen doppeldeutig ist. Es können im negativen Sinne auch die brutalen Schläger sein, die in schmalen Straßen zwischen zwei Häuserzeilen „aktiv“ sind.

Info Und so geht es jetzt weiter Wettbewerb Gewinnen können Bands, die rund eine Stunde Programm in petto haben – mit Covern oder eigenen Songs. Aus allen Bewerbern wurde eine Vorauswahl getroffen, diese Bands werden in der RP-Printausgabe und auf RP-Online porträtiert. Voting Danach startet ein Online-Publikumsvoting, bei dem eine Woche lange Fans für ihre Lieblingsmusiker abstimmen können. Die besten fünf kommen weiter und werden von einer Fachjury beurteilt, die dann die drei Sieger kürt.

Jury In der Jury sitzen Adam Ruta, RP-Redakteur und Musiker Uwe Plien, Pierre Disko und Herbert Hornung (Enni).

Die anderen Dreiviertel sind Stücke, die ebenfalls von den großen Musikern des Blues und Rocks stammen, aber in Deutschland seltener gespielt werden. Dazu zählen beispielsweise „Love In Vain“ von Robert Johnson, „Sweet Little Angel“ von B.B. King, „Sweat Home Chicago“ von Eric Clapton, „La Grange“ von ZZ Top, „Simple Man“ von Lynyrd Skynyrd, „Roadhouse Blues“ von The Doors oder „One Of These Days“ von Ten Years After. „Es sind tolle Songs, die ich schon ewig nicht mehr im Radio gehört habe“, sagt Bassist Didi Calzone, der mit 65 Jahre der Balthasar der Gruppe ist und schon seit seiner Jugend Musik macht. „Ich denke, vielen Zuhörern wird es genauso gehen.“

Das sieht auch Gitarrist Matthias Mahlke so, der mit 42 Jahren der Benjamin von „Frank and The Alley Swipers“ ist: „Es gibt viele, die sich auf Blues- und Rockklassiker freuen, die nicht so oft gespielt werden. Sie nehmen schon einmal eine längere Anreise in Kauf.“