Bandcontest : Abstimmen für die „55+“-Lieblingsband

Auf drei Bands warten jeweils drei unvergessliche Auftritte bei den Enni Nights of the Bands. Foto: Klaus Dieker

Moers Von Samstag an können Fans für ihre Lieblingsband abstimmen. Gesucht werden drei Bands für Auftritte in Moers, Xanten und Rheinberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Julia Hagenacker Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers Autorendetails aufklappen Julia Hagenacker ist von Haus aus Juristin und verantwortet seit Januar 2018 die Inhalte der Moerser Lokalausgabe der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Es ist soweit: Neun tolle Bands aus der Region treten im Rennen um die ersten drei Plätze beim „Deine Bühne“-Bandcontest an. Gemeinsam mit dem Veranstalter „Gastro Event“ und Moers’ großem Energieversorger Enni sucht die Rheinische Post in diesem Jahr echte Herzblutmusiker im besten Alter „55 plus“ – für drei unvergessliche Auftritte bei den Enni Nights of the Bands in Moers (28. September), Xanten (16. November) und Rheinberg (Januar 2010). Entschieden wird der Wettbewerb sowohl von einer Fachjury, als auch vom Publikum, per Online-Voting. Und das startet – jetzt!

Ab Samstag, 1. Juni, 8 Uhr, können Fans auf der Internetseite der RP Moers (https://rp-online.de/nrw/staedte/moers/) eine Woche lang ihrer Lieblingsband per Mouseclick ihre Stimme geben. Die Publikumsstimmen gehen zu 50 Prozent in das Endergebnis mit ein, wenn sich die Fachjury am 27. Juni trifft und die drei Siegerbands auserwählt. Das Voting endet am Samstag, 8. Juni, um 23.59 Uhr. Das sind die Teilnehmer im Schnelldurchlauf:

Info Und so geht es jetzt weiter Wettbewerb Gewinnen können Bands, die rund eine Stunde Programm in petto haben – mit Covern oder eigenen Songs. Aus allen Bewerbern wurde eine Vorauswahl getroffen, diese Bands wurden in den vergangenen Wochen in der RP-Printausgabe und auf RP-Online porträtiert. Voting Am Samstag, 1. Juni,

8 Uhr, startet ein Online-Publikumsvoting, bei dem Fans für ihre Lieblingsmusiker eine Woche lang abstimmen können. Die besten fünf kommen weiter und werden von einer Fachjury beurteilt, die dann die drei Sieger kürt.

Jury In der Jury sitzen Adam Ruta, RP-Redakteur und Musiker Uwe Plien, Musiker Pierre Disko und Herbert Hornung (Enni).

Die Band 951 hat Spaß an handgemachter Rockmusik. Eigentlich treten die Musiker nicht auf öffentlichen Bühnen auf. Für die Enni Nights of the Bands wollen sie eine Ausnahme machen. Auch Higgins Dirty Work covern ausgefallene Rocknummern. Die Gruppe aus der Nachbarstadt Duisburg probt in der Waschkaue des einstigen Bergwerkes Westende.

Derweil ist Electrio in den Jazz-Szene-Lokalen zu Hause. Das Quintett begann als Drei-Mann-Combo. Alley Swipers hingegen spielen Blues und Classic-Rock. Die Gruppe fiebert ihrem ersten Auftritt entgegen. Im Repertoire hat sie vor allem Stücke großer Blues- und Rockmusiker. Bühnenerfahrung hat die Xantener Band Three Ball Eddy bereits. Die Jungs spielen oft bei Bikerfestivals, während die Einmann-Band JIP ihre Songs mit sozialkritischen und persönlichen Texten unterlegt. ISSYfinest präsentieren eigene Songs für „Bauch, Beine und Po“. Mit dem Song „Darling“ gewann die Band bereits einen Radio-Contest. Die Kamp-Lintforter Rockband Buckle Up hingegen hat sich auf Rock-Klassiker spezialisiert. Im Schnitt vier bis sechs Auftritte legen die Musiker im Jahr hin. Auch Moonroxx setzen auf ehrliche und erdige Rockmusik. Die Gruppe covert Rockklassiker und spielt eigene Kompositionen. Die drei Gewinner des „Deine Bühne“-Bandcontests erwarten drei unvergessliche Auftritte.