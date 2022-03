Defekte Gasleitung in Moers : Enni sperrt Durchfahrt am Geldermannshof

Durch die Baustelle ist die Einfahrt von der Asberger Straße für die Dauer der rund einwöchigen Arbeiten gesperrt, die Durchfahrt beidseitig nicht möglich.

Bei einer routinemäßigen Untersuchung der Gasleitung hat die Enni Energie & Umwelt an der Straße Am Geldermannshof in Moers-Asberg einen Schaden entdeckt, der sofort repariert werden muss. Das hat das Unternehemn am Dienstagmittag mitgeteilt.