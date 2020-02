Kirche in Moers : Mehr Lebensqualität und -sinn ist Ziel der Fastenzeit

Moers Mit dem Aschermittwoch startet die Fastenzeit. Aber – sind Aspekten wie Fasten, Buße und Umkehr überhaupt noch zeitgemäß? Unser Autor sagt: Ja, mehr denn je!

Liebe Leser, mit dem Aschermittwoch startet, wie jedes Jahr, die sogenannte „Fastenzeit“. Diese besondere Zeit im Kirchenjahr dauert 40 Tage und findet ihren Höhepunkt am Karfreitag im Gedenken an die Kreuzigung Jesu. Die Festlegung der Fastenzeit auf 40 Tage ist biblischen Ursprungs, diese Zahl spielt in mehreren Ereignissen eine zentrale Rolle. Beim 40-tägigen Fasten Jesu in der Wüste wie auch bei der Dauer der 40-tägigen Sintflut oder die 40 Jahre, die das Volk Israel durch die Wüste zog oder die 40 Tage, die Moses auf dem Berg Sinai in der Gegenwart Gottes verbrachte, sind solch’ biblische Erzählungen.