Debatte um Smartphone-Verbot Wie Moerser Schulen den Umgang mit Handys regeln

Ein Verbot privater Smartphones an Schulen: In Großbritannien wird es gerade diskutiert, in Frankreich sind Smartphones, Smartwatches und Tablets bereits seit 2018 sogar in den Pausen tabu, in den Niederlanden gilt seit dem 1. Januar ein Verbot privater Handys in den Klassenräumen. Auch Dänemark und Schweden planen restriktive Maßnahmen. In Deutschland ist die Regulierung des Schulwesens Ländersache. Ein Handy-Verbot wird auch hier diskutiert, dabei haben viele Schulen für den Umgang mit Smartphone und Co. längst eigene Regeln erlassen. Was sagen Moerser Schulleiter? Wir haben uns umgehört.