Bürgermonitor : Baustelle Römerstraße zu gefährlich?

Mehrere Beinaheunfälle hat Hotelier Roland Lietzow bereits vor seiner Haustür beobachtet. Jetzt wendet sich der Betreiber des Hotels „Moerser Hof“ an die Stadt und Enni. Für Autofahrer ist die Baustelle ebenfalls ein Ärgernis.

Schlecht geplant, unübersichtlich, eine Gefahr für die Allgemeinheit, vor allem für Fußgänger: Was Roland Lietzow von der Dauerbaustelle Römerstraße hält, lässt sich kurz und knapp so zusammenfassen. Seit Mai vergangenen Jahres lebt der Betreiber des Hotels „Moerser Hof“ mit einer aufgerissenen Straße direkt vor der Haustür. Lärm, Zufahrtsbeschränkungen aufs Grundstück und was eine Baustelle sonst noch an Unannehmlichkeiten mit sich bringt, hat der Unternehmer in der Vergangenheit hingenommen. Mittlerweile sorge er sich aber um die Sicherheit seiner Hotelgäste, schreibt Lietzow jetzt in einem Brandbrief an das Moerser Ordnungsamt. Die Baustelle sei nicht ordnungsgemäß abgesichert, heißt es darin.