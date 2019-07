Moers : Das Stillzimmer ist neu eingerichtet

Moers Die Wöchnerinnen-Station der Bethanien-Geburtshilfewird modernisiert.

(RP) Farbenfrohes Ambiente in der Geburtshilfe Bethanien: Designer-Möbel und großformatige Naturaufnahmen schmücken jetzt das neu eingerichtete Stillzimmer auf der Wöchnerinnen-Station. Bei der Modernisierung setzte Bethaniens Diplom-Innenarchitektin Gudula Be-Pechhold auf satte Farben: Auf den großen Bildern an den Wänden überwiegen gelbe und grüne Farbtöne, die Vorhänge an den Fenstern sind zum Teil in Pink gehalten, ebenso wie die Designerstühle. Das neue Stillzimmer strahlt Ruhe und Lebensfreude gleichermaßen aus. „Hier sollen Mütter und Babys sich wohlfühlen“, erklären Bethaniens Pflegedirektorin Angelika Linkner und Dr. Peter Tönnies, Chefarzt der Frauenklinik zur gelungenen Arbeit von Gudula Be-Pechhold. Mit der Fertigstellung des Stillzimmers schließt Bethanien den ersten Teil der Umbauarbeiten auf der Wöchnerinnen-Station ab. Das Krankenhaus modernisiert derzeit den gesamten, dreigeschössigen Gebäudetrakt D, in dem sich die Wöchnerinnen-Station auf der zweiten Etage befindet. Demnächst werden auf der Station auch die neuen Familienzimmer und der Frühstücksraum umgestaltet sein.