Geschwister-Scholl-Gesamtschule

Schüler und Lehrer An der Schule sind rund 1000 Schüler in insgesamt 30 Klassen angemeldet. 90 Lehrkräfte plus weitere pädagogische Mitarbeiter betreuen die Schüler.

Schwerpunkte Die Schule bietet den bilingualen Bildungsgang in Englisch/Deutsch an. Außerdem gibt es Freiarbeitsklassen und besondere Wahlpflichtfächer wie Informatik oder „Darstellen und Gestalten“.

Motto Die Abkürzung „GSG“ steht als Akronym für „Geschwister-Scholl-Gesamtschule“ und ebenso für das Motto: „Gemeinsam Schule gestalten“.

Besonderheiten Die Schule bietet ein breites Angebot an AGs sowie Erasmus-Schulpartnerschaften und einen USA-Austausch an. Außerdem wurde die Schule im Jahr 2019 mit dem „Deutschen Lehrerpreis“ in der Kategorie „Unterricht innovativ“ und dem „IHK-Schulpreis 2019“ für die Schülerfirma „GSG Quiz“ ausgezeichnet.

Kontakt Römerstraße 522, 47443 Moers, Telefon: 02841 931070, E-Mail: sekretariat@gesamtschule-moers.de, Schulleitung: Rolf Grüter, Webseite: www.gesamtschule-moers.de