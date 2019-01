Kultur in Moers : Greb: „Das Jugendtheater ist unser ganzer Stolz“

Ulrich Greb ist Intendant am Moerser Schlosstheater. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Moers Das Schlosstheater führt die Projekte des verstorbenen Theaterpädagogen Holger Runge weiter.

Das Schlosstheater ist in die zweite Hälfte der Spielzeit 2018/2019 gestartet. Das Ensemble probt unter Hochdruck die nächste Premiere. Am Samstag, 16. Februar, bringt Ulrich Greb „Kabale und Liebe“ von Friedrich Schiller auf die Bühne im Schloss. „Mitte Dezember hatten wir die erste Leseprobe“, berichtet der Intendant im Gespräch mit dem Grafschafter. „Der historische Text ist eine schöne Herausforderung für unsere Schauspieler. Es ist spannend, sich mit der Sprache zu befassen.“ Ein ganz normaler Start in ein neues Theaterhalbjahr, so scheint es. Doch so ist es nicht: Das Ensemble um Intendant Ulrich Greb hat einen großen Verlust zu verkraften. Nach dem Tod Holger Runges, der im November im Alter von 54 Jahren überraschend starb, musste sich das Schlosstheater für 2019 nun so aufstellen, dass es die Angebote im Jungen StM und Jugendbereich weiterführen kann.

„Holger Runge hat eine große Lücke hinterlassen. Er hat in Moers an so vielen Stellen gesellschaftspolitisch gewirkt“, betont Ulrich Greb. Der Intendant des Schlosstheaters möchte die vielfältigen Initiativen des Theaterpädagogen aufrecht erhalten und weiterführen. Damit das Kinder- und Jugendtheaterfestival „Penguin’s Days“ 2019 stattfinden kann, hat das Moerser Theater in Dramaturgin Christiane Müllen-Rosen Unterstützung gefunden. „Sie ist sehr erfahren im Kinder- und Jugendtheater und hat mit uns bereits intensiv bei der Ausrichtung des Westwind-Festivals in Moers zusammengearbeitet“, berichtet Greb. Westwind gilt bundesweit als eines der renommiertesten Theaterfestivals für ein junges Publikum und wird jedes Jahr von einem anderen NRW-Theater ausgerichtet. Es fand 2017 in Moers statt.

Info Noch zwei Premieren in dieser Spielzeit Premieren Bis zum Ende der Spielzeit stehen noch zwei Premieren auf dem Spielplan: Ulrich Greb inszeniert „Kabale und Liebe“ von Friedrich Schiller. Premiere ist am 16. Februar im Schloss. Schauspieler Matthias Heße bringt im April „Eine Geist-Körper-Ertüchtigung in 23 Lektionen“ auf die Bühne. Lesungen Die feministische Lesereihe „Ich bin ja eher so der salzige Typ“ wird am 21. Februar fortgesetzt. Zur Reihe „Relatant“ wird am 30. April Felix Klein, Beauftragter für jüdisches Leben, erwartet.



Müller-Rosen wird mit dem Theaterpädagogen Robert Hüttinger bei der Planung und Organisation der diesjährigen Penguin’s Days zusammen arbeiten. „Ich bin froh, dass sie so kurzfristig Zeit hatte, so dass wir den geplanten Festivaltermin halten können“, sagt Greb. Auch das Theaterprojekt mit den Azubis der Sparkasse am Niederrhein, das Holger Runge vor Jahren mitbegründet hatte, soll weitergehen. Ulrich Greb hat die freischaffende Regisseurin Kathrin Leneke dafür gewonnen, mit den angehenden Bankkaufleuten ein Theaterstück einzustudieren. Sie hatte am Schlosstheater ihre Regieassistenz absolviert. Schauspieler Frank Wickermann, der nicht nur Teil des Moerser Ensembles, sondern auch Dozent an der Folkwang-Hochschule ist, wird sich in dem Sparkassen-Theater-Projekt im Bereich der Stimmbildung einbringen. Theaterpädagoge Robert Hüttinger wird sich um die weiterführenden Schulprojekte kümmern.