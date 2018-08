Das Pumpeneck feiert sein Jubiläum

Moers Nachbarschaftsfest teilt mit der Moerser Kirmes nur das Datum. Vor mehr als 60 Jahren teilten sich die umliegenden Häuser tatsächlich eine Pumpe. Wasseranschlüsse für Wohnhäuser kamen erst später.

Werden hunderttausende Besucher von den über 200 bunt blinkenden Attraktionen der Moerser Kirmes am ersten Septemberwochenende in die Innenstadt gelockt, gibt es fernab des Getümmel eine weitere Feier: Das Pumpenfest zelebriert 45 Jahre Nachbarschaft. In kleinem Kreise leitet am Samstag, 1. September, die Pumpennachbarschaft um die Fiesel-, Neu- und Haagstraße und Im Rosenthal ihr Jubiläumsfest ein. Mit einer niederrheinischen Kaffeetafel ab 16 Uhr eröffnen die Pumpenkönigin Angelika I. und der Pumpenmeister Heiner Rütjes die Feier. Im Anschluss wird die neue „Pumpenkönigin“ gekrönt. Fortgesetzt werden die Feiern am 3. September. Ab 13 Uhr beginnt am zweiten Festtag der Umtrunk; am Nachmittag rundet eine gemütliche Kaffeetafel das Beisammensein ab.