Das Moerser Unternehmen Bührmann Weine setzt auf Digitalisierung.

Niederrhein Das Unternehmen Bührmann Weine hat in der Logistik frühzeitig auf die Digitalisierung gesetzt. In unserer Serie mit der Volksbank Niederrhein erklären wir, wie es gelingt, parallel dazu den persönlichen „Touch“ auszubauen.

Wenn Lagerarbeiter der Bührmann Weine GmbH Aufträge zusammenstellen, lassen sie sich mit ihren Elektrostaplern von der imaginären Stimme von Uschi durch die Lagerhalle an der Franz-Haniel-Straße leiten. Gegenüber von Schacht IV hören sie von Uschi, wo sie den gesuchten Bordeaux aus Frankreich von 2012 finden oder den roten Tjokolat von 2014 aus Südafrika. Gleichzeitig wird vom System Pick-by-Voice, dessen Stimme Uschi ist, vermerkt, wie viele Kartons verbleiben, um so leicht steuern zu können, wann das Unternehmen eine Charge nachzubestellen hat.

„Seit Mitte der Nullerjahre haben wir Schritt für Schritt einen Onlinehandel aufgebaut“, berichtet Geschäftsführerin Julia Bührmann aus der vierten Generation. „Im Frühjahr 2018 haben wir das Design dieses Onlineshops neu gestaltet. Wir sind in den Sozialen Medien aktiv, um unseren Bekanntheitsgrad zu erhöhen, zum Beispiel bei Facebook oder Instagram. Wir wickeln unseren Zahlungsverkauf online ab. Außerdem schicken wir einen Newsletter an die Freunde von schottischem Whisky und irischem Whiskey sowie Gin.“

Deshalb baut Bührmann alles rund um das Weinerlebnis aus, nachdem eine anonyme Online-Weinberatung nicht den gewünschten Erfolg gezeigt hat. Im Geschäft, das am Lager an der Franz-Haniel-Straße liegt, will sie in den nächsten Monaten Tapas anbieten, wenn die Kunden sich setzen, um mit einem Wein oder einer Spirituose den Gaumen zu kitzeln.

Auch beim Einkauf setzt das Familienunternehmen mit 80 Mitarbeitern auf den direkten Kontakt. „Wir kennen unsere Winzer persönlich“, erzählt Geschäftsführer Erich Kümper aus der dritten Generation. „Wir sehen uns ihre Betriebe an. Es ist ein Vertrauensverhältnis – von beiden Seiten.“ Diese Winzer bauen in Frankreich, Südafrika und Deutschland Wein an, etwa an der Mosel oder in der Pfalz. Dort hat das Unternehmen in Zeiskam bei Landau einen zweiten Standort mit großem Lager.