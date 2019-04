Angebot für Kinder : Das Moerser Spielmobil startet in die Saison

Moers Auf einen bunten Container mit großen und kleinen Spielsachen können sich die Kinder jeden Dienstag und Mittwoch freuen.

Das Spielmobil startet in seine Saison: In den kommenden Monaten ziehen pädagogische Mitarbeiter des städtischen Kinder- und Jugendbüros bis zu den Sommerferien mit einem Abrollcontainer voller Spielsachen zu verschiedenen Stationen im Moerser Stadtgebiet. Die Spiele eignen sich für Kinder von sechs bis 14 Jahren und sollen vorhandene Angebote auf den Spielplätzen ergänzen. Auf einen bunten Container mit großen und kleinen Spielsachen können sich die Kinder dann jeden Dienstag und Mittwoch freuen. Sandbagger und Mooncars zählen unter anderem zu den großen Geräten. Aber auch kleinere Spielstationen sind dabei: Wurfspiele, Pedalos, Stelzen, Bälle zum Jonglieren und vieles mehr. Auch die Eltern sind gern gesehene Gäste an den Nachmittagen von jeweils 15 bis 17.30 Uhr. Zuerst macht das Spielmobil in Kapellen an der Walter-Karentz-Straße Halt: am Dienstag, 7. Mai und Mittwoch, 8. Mai. Der zweite Stopp ist eine Woche später. Am Dienstag und Mittwoch, 14. Und 15. Mai, steht das Spielmobil am Jakobweg in Scherpenberg. Zur Anleitung an den Spielgeräten und Fragen und Anregungen im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Moers steht das Spielmobilteam zur Verfügung.